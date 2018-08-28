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Наличный курс валют 28 августа: евро бешено подскочил

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Наличный курс валют 28 августа в Украине
Наличный курс валют 28 августа в Украине / znaj.ua

Курс гривны относительно евро 28 августа на наличном рынке существенно обвалился – почти на 30 копеек. Доллар также растет.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 32,19 грн (на 28 копеек дороже, чем в понедельник), а продавали по 32,82 грн (+28 копеек).

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Доллар покупали по 27,81 грн (+10 копеек), а продавали по 28,10 грн (+10 копеек).

По курсу валют от НБУ 28 августа доллар прибавил в цене 3 копейки – до 27,88 грн. Евро вместо подорожал существеннее, на 18 копеек, и стоил 32,43 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс «зеленого» держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют евро Доллар-Гривна Доллар Валюта
Источник: 24 канал
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