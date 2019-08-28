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      Наличный курс валют 28 августа: гривна подешевела на несколько копеек

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 28 августа 2019
      Наличный курс валют 28 августа в Украине / unsplash.com

      Курс гривны к доллару и евро 28 августа на наличном рынке незначительно снизился. Украинская валюта потеряла в цене в среднем две копейки.

      Доллар покупали в среду по 25,03 гривны (+4 копейки), а продавали по 25,27 гривны (+2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали по 27,63 гривны (+2 копейки), а продавали – по 28,07 гривны (+2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 28 августа доллар подорожал на 10 копеек и стоил 25,16 грн. Евро также подорожал – на 21 копейку – и стоил 27,94 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Валюта Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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