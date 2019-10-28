Наличный курс валют 28 октября: гривна укрепилась

Курс гривны относительно евро и доллара 28 октября на наличном рынке возрос. Доллар подешевел очень несущественно, а евро упал больше.

Доллар покупали за 24,86 грн (-3 копейки по сравнению с пятницей, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,14 грн (-4 копейки).

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Евро в понедельник покупали по 27,44 гривны (-9 копеек), а продавали по 27,88 гривны (-11 копеек).

По курсу валют от НБУ 28 октября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 25,17 грн. Евро подорожал на 2 копейки и стоил 27,96 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу