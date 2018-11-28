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      Наличный курс валют 28 ноября: евро и доллар "успокоились"

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      Наличный курс валют 28 ноября в Украине
      Наличный курс валют 28 ноября в Украине / think.ing.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 ноября на наличном рынке потихоньку стабилизируется. В покупке валюта еще продолжает расти, а вот в продаже уже дешевеет.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали по 31,74 грн (на 3 копейки дороже, чем во вторник), а продавали по 32,48, что на 5 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

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      Доллар в среду покупали по 28,15 грн (+13 копеек), а продавали по 28,63 грн (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 28 ноября доллар подорожал на 21 копейку и стоил 28,10 грн. Евро же прибавил в цене 13 копеек и вырос до отметки 31,83 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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