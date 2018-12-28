Наличный курс валют 28 декабря: гривня заканчивает год падением

Курс гривны относительно евро и доллара 28 декабря на наличном рынке ощутимо снизился - причем европейская валюта прибавила в цене больше, чем американская.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро накануне нового года ощутимо прибавил в цене – покупали его по 31,33 гривны (+32 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 31,94 гривны (+43 копейки).

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Доллар тоже существенно подорожал – покупали его по 27,56 гривны (+21 копейка по сравнению с четвергом), а продавали – по 27,93 гривны (+ 26 копеек).

По курсу валют от НБУ 28 декабря доллар прибавил 19 копеек и стоил 27,45 грн. Евро подорожал на 13 копеек – к отметке 31,23 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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