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      Наличный курс валют 29 января: доллар начал дорожать

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      Наличный курс валют на сегодня 29.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 29 января в Украине / pixabay.com

      Курс гривны относительно евро 29 января на наличном рынке укрепился еще на 2 копейки. А вот относительно доллара наоборот упал.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник покупали по 31,40 грн (на 2 копейки дороже, чем в понедельник), а продавали по 31,84 грн (также +2 копейки).

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      Доллар покупали по 27,59 грн (на 3 копейки дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 27,82 грн (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 29 января доллар несущественно подешевел – на 2 копейки – и стоил 27,79 грн. Евро вместо подорожал на 17 копеек – до отметки 31,73 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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