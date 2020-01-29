Наличный курс валют 29 января: гривна продолжает ощутимо дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 29 января на наличном рынке просел еще на 15-20 копеек.

Доллар в среду покупали за 24,66 гривны (на 18 копеек дороже, чем во вторник), а продавали по 24,94 гривны (+19 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро тоже подорожал: его покупали за 27,05 гривны (+15 копеек), а продавали по 27,47 гривны (+17 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 29 января доллар подорожал на 12 копеек, его цена выросла до 24,72 гривны. Евро прибавил в цене 9 копеек и стоил 27,21 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение – курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала