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Наличный курс валют 29 марта: доллар дорожает, а евро – наоборот

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Наличный курс валют 29 марта в Украине
Наличный курс валют 29 марта в Украине / svaljava.info

Курс гривны к доллару 29 марта на наличном рынке вырос на 4-6 копеек, в свою очередь евро начал терять в цене.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали на 6 копеек дешевле, чем 28 марта - по 32,27 гривны; продавали европейскую валюту по 32,85 гривны (- 4 копейки по сравнению со средой).

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Доллар в свою очередь подорожал - покупали его на 4 копейки дороже, чем в среду – по 26,22 гривны, а продавали – по 26,53 гривны (+6 копеек).

По курсу валют от НБУ 29 марта доллар подорожал на 10 копеек, и стоил 26,40 грн. А евро в сутки прибавил в цене еще 18 копеек – до 32,73 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна евро Доллар
Источник: 24 Канал
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