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Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше

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Наличный курс валют 29 мая в Украине
Наличный курс валют 29 мая в Украине / pravda.lutsk.ua

Курс гривны относительно евро 29 мая на наличном рынке продолжает стремительно укрепляться. А вот доллар изменился не существенно.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро после трех выходных приобретали по 30,03 грн, что на 32 копейки дешевле, чем в пятницу, а продавали по 30,62 грн (-24 копейки).

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Доллар во вторник покупали по 25,87 грн (на 3 копейки дешевле по сравнению с пятницей), а продавали по 26,12 грн (-2 копейки).

По курсу валют от НБУ 29 мая доллар подорожал на 4 копейки и стоил 26,14 грн. Евро зато подешевел на 9 копеек-до 30,52 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар
Источник: 24 Канал
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Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
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