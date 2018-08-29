Наличный курс валют 29 августа: гривня продолжает неуклонно падать

Курс гривны относительно евро и доллара 29 августа на наличном рынке, как и в последние дни, продолжил снижаться. В общем евро за последние 2,5 недели прибавил в цене полторы гривны.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 29 августа покупали по 32,34 гривны – на 15 копеек дороже, чем день назад; продавали европейскую валюту по 32,91 гривны (+9 копеек).

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Доллар в среду покупали по 27,90 гривны (+9 копеек в сравнении с предыдущим днем), а продавали по 28,18 гривны (+8 копеек).

По курсу валют от НБУ 29 августа доллар прибавил в цене 17 копеек, поэтому его цена составляла 28,05 грн. Евро подорожал аж на 42 копейки, и стоил 32,85 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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