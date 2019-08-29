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      Наличный курс валют 29 августа: доллар прибавил в цене 3 копейки

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 29 августа 2019
      Наличный курс валют 29 августа в Украине / narodna-pravda.ua

      Курс гривны к доллару и евро 29 августа на наличном рынке, как и всю эту неделю, несущественно снижался. В частности, доллар подорожал на 3 копейки.

      Доллар в четверг подорожал на 3 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 25,06 гривны, а продавали – по 25,30 гривны.

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      Евро покупали по 27,67 гривны (+2 копейки), а продавали – по 28,07 гривны (как и день назад).

      По курсу валют от НБУ 29 августа доллар подорожал на 6 копеек и стоил 25,22 грн. Евро также подорожал на 1 копейку, и стоил 27,95 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта Курсы валют
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