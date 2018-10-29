Курс гривны относительно евро и доллар 29 октября на наличном рынке вырос на несколько копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 29 октября подешевел – покупали его по 31,92 гривны (-3 копейки по сравнению с пятницей), а продавали – по 32,38 гривны (-4 копейки).

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Доллар покупали в понедельник по 28,06 гривны – на 4 копейки дешевле, чем в пятницу; продавали "зеленый" по 28,27 гривны (-6 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем).

По курсу валют от НБУ 29 октября доллар подешевел на 7 копеек и стоил 28,26 грн. Евро же потерял в цене сразу 28 копеек и упал до отметки 32,06 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара понемногу приближается к показателю начала года.

Схожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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