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      Наличный курс валют 29 октября: евро и доллар стоят на месте

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      Наличный курс валют на сегодня 29.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 29 октября в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара 29 октября на наличном рынке почти не изменился. Евро и доллар прибавили в цене только 1-3 копейки.

      Доллар покупали за 24,86 грн (-3 копейки по сравнению с понедельником, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,15 грн (+1 копейка).

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      Евро во вторник покупали по 27,47 гривны (+3 копейки), а продавали по 27,89 гривны (+1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 29 октября доллар подешевел на 10 копеек и стоил 25,07 грн. Евро потерял в цене 17 копеек и стоил 27,79 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
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