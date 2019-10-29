Наличный курс валют 29 октября: евро и доллар стоят на месте

Курс гривны относительно евро и доллара 29 октября на наличном рынке почти не изменился. Евро и доллар прибавили в цене только 1-3 копейки.

Доллар покупали за 24,86 грн (-3 копейки по сравнению с понедельником, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,15 грн (+1 копейка).

Актуально: Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

Евро во вторник покупали по 27,47 гривны (+3 копейки), а продавали по 27,89 гривны (+1 копейка).

По курсу валют от НБУ 29 октября доллар подешевел на 10 копеек и стоил 25,07 грн. Евро потерял в цене 17 копеек и стоил 27,79 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Важно: Всю Украину покроют скоростным интернетом: операторы подписали меморандум

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала