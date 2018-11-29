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      Наличный курс валют 29 ноября: гривна снова упала

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      Наличный курс валют 29 ноября в Украине
      Наличный курс валют 29 ноября в Украине / therahnuma.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 29 ноября на наличном рынке продолжает падать.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,90 грн (на 16 копеек дороже, чем в среду), а продавали по 32,55 грн (+7 копеек).

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      Доллар покупали по 28,17 грн (+2 копейки), а продавали по 28,54 грн (на 8 копеек дешевле, чем накануне).

      По курсу валют от НБУ 29 ноября доллар подорожал на 16 копеек и стоил 28,26 грн. Евро же прибавил в цене 6 копеек и вырос до отметки 31,89 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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