20:15
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Наличный курс валют 29 ноября: доллар и евро снова подешевели

      50 Читати новину українською
      Наличный курс валют 29 ноября в Украине / isorepublic.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 29 ноября на наличном рынке снова укрепился. Доллар и евро потеряли по несколько копеек.

      Доллар в пятницу снова подешевел. Его покупали за 23,86 гривны (-5 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 24,09 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Как изменится курс доллара к Новому году?

      Евро тоже подешевел: его покупали по 26,20 гривны (-5 копеек), а продавали по 26,56 гривны (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 29 ноября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 24,04 гривны. Евро же подорожал на 5 копеек и стоил 26,45 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересно: Как изменились зарплаты в Украине за последний год

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      10 товаров со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
      сегодня
      7812
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:13 Избиение студентов: как происходил первый жестокий разгон Евромайдана
      Євгенія Мазур 760
      сегодня , 20:02 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
      Ірина Полицька 10
      сегодня , 18:30 Роскошные особняки звезд Голливуда: фото интерьеров, которые удивят
      Юлія Гілей 113
      сегодня , 18:00 Где и когда: все, что нужно знать о старте нового сезона по биатлону
      Михайло Гема 66
      сегодня , 17:33 Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      774
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук