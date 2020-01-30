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      Наличный курс валют 30 января: гривна продолжает падать

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      Наличный курс валют 30 января в Украине / vgolos.com.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 30 января на наличном рынке снова снизился. Евро подорожал чуть больше, чем доллар.

      Доллар в четверг подорожал на 8 копеек по сравнению со средой. Его покупали за 24,74 гривны, а продавали по 25,02 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: НБУ снизил учетную ставку на 2,5%: что это такое

      Евро также подорожал: его покупали за 27,16 гривны (+11 копеек), а продавали по 27,57 гривны (+10 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 30 января доллар подорожал еще на 13 копеек, его цена выросла до 24,85 гривны. Евро прибавил в цене 12 копеек и стоил 27,33 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: НБУ спрогнозировал, какой будет инфляция в Украине в течение года

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют
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