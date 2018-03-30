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Наличный курс валют 30 марта: гривна ощутимо подорожала в конце недели

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Наличный курс валют 30 марта в Украине
Наличный курс валют 30 марта в Украине / politeka.net

Курс гривны к доллару и евро 30 марта на наличном рынке вырос более чем на 10 копеек. Таким образом национальная валюта отыграла все упущенное за предыдущие два дня.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в пятницу на 16 копеек дешевле, чем в четверг – по 32,11 гривны; продавали же на 13 копеек дешевле, чем 29 марта – по 32,72 гривны.

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Доллар также подешевел – покупали его по 26,10 гривны (-12 копеек на четверг), а продавали – по 26,44 гривны (-9 копеек).

По курсу валют от НБУ 30 марта доллар подорожал на 14 копеек, и стоил 26,54 грн. А евро за сутки потерял в цене 3 копейки – до 32,70 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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