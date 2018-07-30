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Наличный курс валют 30 июля: гривня прекратила "валиться"

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Наличный курс валют 30 июля в Украине
Наличный курс валют 30 июля в Украине / dreamstime.com

Курс гривны относительно евро и доллара 30 июля на наличном рынке стабилизировался. После недели непрерывного падения в понедельник национальная валюта подешевела всего на 1 копейку относительно евро.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник подорожал всего на 1 копейку – покупали его по 31 гривны, а продавали – по 31,54 гривны.

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Доллар покупали в понедельник на 2 копейки дороже, чем в конце прошлой недели – по 26,67 гривны, а вот продавали, как и в пятницу, по 26,97 гривны.

По курсу валют от НБУ 30 июля доллар подорожал на 11 копеек – до 26,76 грн. Евро стоил 31,11 грн – на 11 копеек дешевле, чем в пятницу.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 канал
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