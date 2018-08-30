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Наличный курс валют 30 августа: доллар преодолел планку в 28 гривен

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Наличный курс валют 30 августа в Украине
Наличный курс валют 30 августа в Украине / bloomberg.com

Курс гривны относительно евро и доллара 30 августа на наличном рынке, как и в предыдущие дни, неуклонно снижался. В частности, покупали доллар по 28,06 гривны – в последний раз более 28 гривен за американскую валюту давали 27 января.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 30 августа покупали по 32,54 гривны (+20 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 33,14 гривны (+23 копейки).

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Доллар покупали в четверг по 28,06 гривны (+16 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 28,36 гривны (+18 копеек).

По курсу валют от НБУ 30 августа доллар прибавил в цене 7 копеек, поэтому его цена составляла 28,12 грн. Евро вместе с тем подешевел на 7 копеек и стоил 32,78 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 канал
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