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      Наличный курс валют 30 августа: гривна прибавила в цене накануне выходных

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 30 августа 2019
      Наличный курс валют 30 августа в Украине / ua.news

      Курс гривны к доллару и евро 30 августа на наличном рынке после нескольких дней снижения вновь начал расти.

      Доллар в пятницу подешевел на 3 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 25,03 гривны, а продавали – по 25,27 гривны.

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      Евро подешевел существеннее, на 8 копеек. Покупали его за 27,58 гривны, а продавали – по 27,99 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 30 августа доллар подорожал на 1 копейку и стоил 25,23 грн. Евро наоборот подешевел на 1 копейку и стоил 27,94 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар
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