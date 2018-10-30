Курс гривны относительно евро и доллара 30 октября на наличном рынке укрепился. Причем евро упал больше чем доллар.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 31,86 грн (на 6 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 32,29 грн (-9 копеек).

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Доллар покупали по 28,03 грн (на 3 копейки дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 28,24 грн (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 30 октября доллар подешевел еще на 6 копеек и стоил 28,20 грн. Евро же подорожал, правда, лишь на 3 копейки – до отметки 32,09 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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