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      Наличный курс валют 30 октября: доллар снова начал дешеветь

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      Наличный курс валют на сегодня 30.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 30 октября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро 30 октября на наличном рынке снизился на одну копейку, в то время как по отношению к доллару снова начал укрепляться.

      Доллар покупали за 24,81 грн (-5 копеек по сравнению с понедельником), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,08 грн (-7 копеек).

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      Евро в среду подешевел на 1 копейку - покупали его за 27,46 гривны, а продавали по 27,88 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 30 октября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 25,11 грн. Евро прибавил в цене 7 копеек и стоил 27,86 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
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