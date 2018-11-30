Курс гривны относительно евро и доллара 30 ноября на наличном рынке начал расти. Как доллар, так и евро подешевели более чем на 10 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали за 31,83 грн (на 7 копеек дороже, чем в четверг), а продавали по 32,38 грн (-17 копеек).

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Доллар покупали за 28,03 грн (на 14 копеек дешевле, чем четверг), а продавали по 28,36 грн (-18 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 30 ноября доллар подорожал на 13 копеек и стоил 28,39 грн. Евро же прибавил в цене аж 43 копейки и вырос до отметки 31,89 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевое всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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