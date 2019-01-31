20:17
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Наличный курс валют 31 января: доллар продолжает падать

      36 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 31.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 31 января в Украине / cikave.ko.net.ua

      Курс гривны относительно доллара 31 января на наличном рынке укрепился на несколько копеек. А вот евро немного подорожал.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,43 грн (+5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 31,86 грн (+6 копеек).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар покупали по 27,49 грн (на 6 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 27,74 грн (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 31 января доллар подешевел еще на 2 копейки и стоил 27,75 грн. Официальный курс евро не изменился – 31,72 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет

      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сегодня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 489
      В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 246
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      240
      Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      сегодня , 18:17 Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      Наталя Сколоздра 253
      Топ-трансферы европейских клубов 2019
      сегодня , 18:15 Топ-трансферы европейских клубов 2019
      1978
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Старейший университет Украины отметил юбилей
       4 октября 2016 , 19:09
      Зозуля забил за Альбасете, который упустил победу после замены украинца
       17 сентября 2018 , 22:57
      Лига Европы: УЕФА назвал команду недели – в составе экс-игрок Динамо и три одноклубника Малиновского
       14 декабря 2018 , 19:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук