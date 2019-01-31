Наличный курс валют 31 января: доллар продолжает падать

Курс гривны относительно доллара 31 января на наличном рынке укрепился на несколько копеек. А вот евро немного подорожал.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 31,43 грн (+5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 31,86 грн (+6 копеек).

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Доллар покупали по 27,49 грн (на 6 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 27,74 грн (-5 копеек).

По курсу валют от НБУ 31 января доллар подешевел еще на 2 копейки и стоил 27,75 грн. Официальный курс евро не изменился – 31,72 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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