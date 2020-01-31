21:01
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Любимое число Ляшко. Зачем Раде парикмахерская
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Наличный курс валют 31 января: гривна закончила неделю падением

      166 Читати новину українською
      Наличный курс валют 31 января в Украине / reshot.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 31 января на наличном рынке, как и на протяжении всей недели, продолжал снижаться. В целом на этой неделе гривна подешевела в среднем на 60 копеек.

      Доллар в пятницу покупали по 24,83 гривны (на 9 копеек больше по сравнению с четвергом), а продавали по 25,10 гривны (+8 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Следует знать: Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

      Евро также подорожал – сразу на 13 копеек: его покупали по 27,29 гривны, а продавали по 27,70 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 31 января таков:

      • доллар – 24,95 гривны (покупка) и 25,05 гривны (продажа)
      • евро – 27,45 гривны (покупка) и 27,55 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 31 января доллар подорожал еще на 7 копеек, его цена выросла до 24,92 гривны. Евро прибавил в цене 15 копеек и стоил 27,48 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      62656
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:33 Дело Труханова: что нового нашло следствие
      46
      сегодня , 20:01 Жетоны в метро Киева отменят: что надо сделать до 31 марта
      Ярослав Голобородько 108
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      253
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      103
      сегодня , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 94
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук