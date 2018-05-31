21:45
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели

83 Читати новину українською
Наличный курс валют 31 мая в Украине
Наличный курс валют 31 мая в Украине / goloskarpat.info

Курс гривны относительно евро 31 мая на наличном рынке продемонстрировал падение впервые с середины мая.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 30,15 грн, что на 19 копеек дороже, чем в среду, а продавали за 30,65 грн (+13 копеек). Последний раз евро демонстрировал рост 14 мая:


Курс гривны относительно евро за май

Читайте также: Ющенко нашел работу в одном из киевских банков

Доллар в четверг почти не изменился: его покупали по 25,85 грн (-1 копейка), а продавали по 26,10 (так же, как и в среду).

По курсу валют от НБУ 31 мая доллар подорожал на 5 копеек и стоил 26,14 грн. Евро подорожал существеннее, на 24 копейки – до 30,40 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция

 

Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сегодня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 37
Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
сегодня, 20:13 Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
83
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
434
Украине грозит новый экономический кризис: по кому
сегодня, 19:18 Украине грозит новый экономический кризис: по кому "ударит" и как предотвратить
Яніна Ткачук 685
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук