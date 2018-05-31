Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели

Курс гривны относительно евро 31 мая на наличном рынке продемонстрировал падение впервые с середины мая.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 30,15 грн, что на 19 копеек дороже, чем в среду, а продавали за 30,65 грн (+13 копеек). Последний раз евро демонстрировал рост 14 мая:



Курс гривны относительно евро за май

Читайте также: Ющенко нашел работу в одном из киевских банков

Доллар в четверг почти не изменился: его покупали по 25,85 грн (-1 копейка), а продавали по 26,10 (так же, как и в среду).

По курсу валют от НБУ 31 мая доллар подорожал на 5 копеек и стоил 26,14 грн. Евро подорожал существеннее, на 24 копейки – до 30,40 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция