Наличный курс валют 31 июля: гривна снова упала

Курс гривны относительно евро и доллара 31 июля на наличном рынке возобновил падение. Евро вновь стремительно растет.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 31,16 грн, что на 16 копеек дороже, чем накануне, а продавали по 31,71 грн (+17 копеек).

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Доллар подорожал на 6 копеек: в последний день июля его покупали по 26,73 грн, а продавали по 27,03 грн.

По курсу валют от НБУ 31 июля стоимость доллара не изменилась – 26,76 грн. Евро стоил 31,26 грн – сразу на 15 копеек дороже, чем в понедельник.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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