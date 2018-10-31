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      Наличный курс валют 31 октября: гривна еще больше укрепила позиции

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      Наличный курс валют 31 октября в Украине
      Наличный курс валют 31 октября в Украине / cn.wsj.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 31 октября на наличном рынке продолжил расти – так, курс покупки "зеленого" вплотную приблизился к отметке в 28 гривен.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 31 октября подешевел – покупали его по 31,77 гривны (-9 копеек), а продавали – по 32,22 гривны (-7 копеек).

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      Доллар покупали в среду по 28,01 гривны – на 2 копейки дешевле, чем день назад. Продавали "зеленый" по 28,22 гривны – на 1 копейку дешевле, чем 30 октября.

      По курсу валют от НБУ 31 октября доллар подешевел еще на 4 копейки и стоил 28,16 грн. Евро также подешевел – на 7 копеек, до отметки 32,02 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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