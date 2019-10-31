Наличный курс валют 31 октября: доллар упал

Курс гривны к доллару и евро 31 октября на наличном рынке укрепился. Доллар подешевел существеннее, а евро потерял всего 4 копейки.

Доллар покупали за 24,68 грн (-13 копеек по сравнению со средой), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,95 грн (также на 13 копеек дешевле).

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Евро в четверг подешевел на 4 копейки – покупали его за 27,42 гривны, а продавали по 27,84 гривны.

По курсу валют от НБУ 31 октября доллар подешевел на 12 копеек и стоил 24,99 грн. Евро потерял в цене 11 копеек и стоил 27,75 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала