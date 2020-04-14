Наличный курс валют 14 апреля: гривна подешевела на несколько копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 14 апреля на наличном рынке, в отличие от предыдущего дня, несколько снизился. В частности, курс покупки доллара снова пересек отметку в 27 гривен.

Доллар во вторник покупали по 27,01 гривны (+6 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 27,39 гривны (+7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник тоже подешевел – покупали за 29,19 гривны (+4 копейки), а продавали по 29,83 гривны (+5 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 14 апреля такой:

доллар – 27,20 гривны (покупка) и 27,30 гривны (продажа);

евро – 29,40 гривны (покупка) и 29,55 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 14 апреля доллар подешевел на 16 копеек и стоил 27,04 гривны. Евро потерял в цене всего 3 копейки и стоил 29,53 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Насколько может упасть гривна? Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. У НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.



В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В частности, 11 марта Нацбанк продал 350 миллионов долларов для сглаживание курсовых колебаний. НБУ считает, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала