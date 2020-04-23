19:29
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Наличный курс валют 23 апреля: гривна потихоньку дорожает

      - Читати новину українською
      Наличный курс валют 23 апреля в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 апреля на наличном рынке укрепился: европейская валюта подешевела на 10 копеек, а американская – на 5.

      Доллар в четверг покупали за 27,00 гривны (-5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 27,35 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: детали

      Евро в четверг покупали за 28,95 гривны (-13 копеек), а продавали по 29,55 гривны (-10 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 23 апреля такой:

      • доллар – 27,25 гривны (покупка) и 27,35 гривны (продажа)
      • евро – 29,35 гривны (покупка) и 29,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 23 апреля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 27,05 гривны. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 29,41 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

      Насколько может упасть гривна? Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. НБУ считает, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально Обвал цен на нефть: когда ждать бензин по 17-18 гривен в Украине и что прогнозирует Нацбанк

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.


      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:21 Коронавирус в Испании: ситуация со вспышкой стабильная уже пятый день
      Здорове життя 100118
      сегодня , 17:20 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели остановили распространение огня – фото и видео
      Новини України 137529
      сегодня , 16:57 Качество воздуха в Киеве в очередной раз ухудшилась: что известно
      Новини України 58290
      сегодня , 18:33 В 2020 году на Донбассе погибли 47 военных: поименный список
      Новини України 49845
      сегодня , 12:48 "Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд – видео
      Новини України 5777
      сегодня , 15:39 Коронавирус в Польше: в стране возросло количество смертей от COVID-19
      Лікування 47943
      сегодня , 17:40 Учетную ставку снова снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
      Статті 11779
      сегодня , 18:39 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
      Лікування 30234
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 В чем беда крупных госпредприятий?
      Микола Давидюк
      сегодня , 18:02 Доплаты медикам: причины задержки, размер и порядок начисления
      Юлія Поскробок