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      Наличный курс валют 27 апреля: евро снова дорожает

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      Наличный курс валют сегодня 27 апреля 2020 – курс доллара, евро
      Готівковий курс валют 27 квітня в Україні / 24 канал

      Курс гривны относительно евро 27 апреля на наличном рынке опустился почти на десять копеек, однако относительно американского доллара не изменился.

      Доллар в понедельник покупали по 27,05 гривны (+1 копейка по сравнению с пятницей), а продавали по 27,38 гривны (-1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро в понедельник покупали по 29,02 гривны (+8 копеек), а продавали по 29,60 гривны (+9 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 27 апреля такой:

      • доллар – 27,25 гривны (покупка) и 27,35 гривны (продажа);
      • евро – 29,30 гривны (покупка) и 29,45 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 27 апреля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 27,05 гривны. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 29,41 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

      Насколько может упасть гривна?
      Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. У НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В частности, 11 марта Нацбанк продал 350 миллионов долларов для сглаживание курсовых колебаний. НБУ считает, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором..

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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