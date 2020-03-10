Курс гривны в обменниках упал до уровня августа 2019 года

10 марта в обменных пунктах Украины валюта подорожала и достигла того уровня, который был в августе 2019 года. Так, купить доллар в среднем можно за 25,3 гривен и за 25,8 – продать.

На "сером" наличном рынке утром во вторник доллар равен около 25,3 гривен при покупке за единицу и 25,8 гривен за доллар при продаже, передает Интерфакс.

Важно Курс валют на 10 марта: доллар и евро существенно подорожали

Банки также снизили курс гривны в своих кассах и при онлайн-обмене.

Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25 – 26 гривен за доллар (покупка – продажа),

Банк Креди-Агриколь – 25 – 25,9 гривен за доллар,

Приватбанк – 24,9 – 25,78 гривен за доллар,

Монобанк – 25,01 – 25,76 гривен за доллар.

В то же время ряд банков на своих сайтах утром во вторник котировали гривну существенно дороже:

Ощадбанк – 24,5 – 25,1 гривен за доллар,

Райффайзен банк Аваль – 24,7 – 25,15 гривен за доллар,

ОТП Банк – 24,9 – 25,3 гривен за доллар.

Какой курс заложил Нацбанк

Национальный регулятор установил, что во вторник за американский доллар придется заплатить 24 гривны 92 копейки. Таким образом стоимость "вечнозеленого" выросла сразу на 18 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 6 марта.

Между тем за один евро во вторник, 10 марта, придется выложить 28 гривен 23 копейки. Таким образом курс гривны относительно главной валюты Евросоюза существенно изменился, евро вырос на 54 копейки.

Курс доллара и евро в обменниках

Хотя Нацбанк официально снизил гривну, разница в обменниках существенная. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар можно по цене от 25,3 гривны до 26,2 гривен за единицу. Продать – за 25,5 – 26,9 гривны.

Евро можно купить за 27,7 – 28,4 гривны, а продать – по 28,3 – 29,05 гривны.

Львов

Доллар можно купить за 25,2 – 25,6 гривны, а продать – по 25,4 – 25,7 гривны.

Покупка евро обойдется в 28,3 – 28,5 гривны, а продажа – в 28,3 – 28,8 гривны.

Одесса

Купить доллар можно по цене 25 – 25,2 гривны за единицу. Продать – за 25,5 гривны.

Евро в цене тоже низкий. Купить можно за 28,3 – 29,4 гривны, а продать – за 26,4 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара/ Инфографика 24 канал