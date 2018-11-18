"Налил мне виски": Мэй трогательно рассказала о роли мужа во время переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в одном из интервью поделилась своими переживаниями о последних днях перед одобрением проекта соглашения о выходе из ЕС.

Она отметила, что это время было очень сложным, сообщает Daily Mail.

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Премьер-министр рассказала, что ее муж Филипп, с которым она в браке уже 38 лет, помог преодолеть все трудности переговорного процесса по Brexit. По ее словам, муж всегда поддерживал ее позицию по этому вопросу.

Он – моя скала. Очень важно иметь кого-то, кто поддерживает тебя, не втянут в тонкости политики, но дарит человеческую поддержку,

– сказала Мэй.

Мэй добавила, что после пятичасового заседания правительства, на котором был утвержден проект соглашения о выходе из ЕС, премьера в ее офисе ждал муж.



Тереза Мэй и ее муж Филипп Тереза Мэй и ее муж Филипп

"Это были довольно тяжелые дни. Когда я пришла в квартиру поздно в среду, примерно в 11 вечера, первое, что сделал Филипп, – это налил мне виски, валлийский виски Penderyn. Хотя скотч я также пью" – поделилась Мэй.

Напомним, 15 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава Европейского союза. Такой шаг чиновники сделали после пятичасового заседания.