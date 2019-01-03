Наливайченко: с Садовым, Тимошенко – буду работать, но не с коррупционерами и "офшорниками"

О своих приоритетах в политике и причинах выдвижения кандидатом в Президенты Украины – в прямом эфире 24 каналу рассказал политик и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Об изменении системы органов власти

– Стране нужны молодые украинцы, избранные через прозрачные конкурсы, на должностях судей и в других органах власти. Безопасность людей и права людей – приоритеты для меня. Люди, которые не являются патриотами и не являются специалистами – не должны занимать государственные должности. Надо сломать систему и построить совершенно новую.

Читайте также: Тройка лидеров – Тимошенко, Порошенко, Зеленский – может измениться: эксперт о выборах 2019 года

О сотрудничестве с другими политиками

– Я готов работать и с Андреем Садовым, и с Юлией Тимошенко, но иду на выборы самостоятельно и об объединении буду думать только после выборов. Впрочем, от коррупционеров и "оффшорников" никаких предложений сотрудничества рассматривать не буду.



Валентин Наливайченко

О своей команде

– Олигархов в моей команде не будет. Основа "Справедливости" – общественная среда, организации, волонтеры, медики, ветераны войны. Именно среди них есть кадровый потенциал. Моим штабом руководит Руслан Колесников из Днепра, который возглавлял общественные организации на Майдане в своем городе. Владимир Чубирко возглавляет "Справедливость" в Закарпатье. Анатолий Сидорук работает в Ровно, Константин Белов – в Запорожье. Все они – молодые люди с огромным потенциалом.

Кто такой Валентин Наливайченко?Экс-соратник президента Виктора Ющенко, бывший глава Службы безопасности Украины. Длительное время пытается попасть в большую политику, но пока безуспешно. Основатель общественного объединения "Антикоррупционное движение". Сейчас возглавляет партию "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

О борьбе с коррупцией

– Уничтожение коррупции нужно начать именно во власти. Страна так далее не выдержит, поскольку очень много коррупционеров и бизнесменов сейчас у власти. Коррупцию следует уничтожить раз и навсегда, и начать с президента. Во-первых, нужно снять неприкосновенность с гаранта, депутатов и судей. Во-вторых, ввести прозрачные конкурсы на все государственные должности. В-третьих, коррупцию надо уничтожать, жестоко наказывая за преступления и возвращая украденное государству. Начиная от Павла Лазаренко – и вплоть до действующего президента Петра Порошенко.