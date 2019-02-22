Наливайченко требует, чтобы за выборами в Украине наблюдали мониторинговые миссии ЕС и НАТО

Кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко требует от власти немедленно пригласить в Украину наблюдательные миссии ЕС и НАТО для мониторинга за ходом запланированных на 31 марта э.г. президентских выборов в Украине.

Об этом он заявил после встречи с представителями Канадской миссии наблюдателей на выборах в Украине. Правительство Канады уже направило 50 долгосрочных наблюдателей и готовит еще 100 для работы в день голосования.

По словам Наливайченко, уже сегодня власть пытается повлиять на волеизъявление украинских граждан, готовит масштабные фальсификации.

Поэтому жесткий мониторинг выборов со стороны Парламентской Ассамблеи НАТО и ЕС, в частности путем развертывания в Украине Миссии наблюдения за выборами – Elections Observation Mission (EOM) сделает невозможным злоупотребления и фальсификации.

Лидер "Справедливости" сообщил, что мониторинг выборов является общепринятой практикой для ЕС и НАТО, но разворачиваются они по приглашению национальных правительств. Он также напомнил, что миссия ЕС работала в Украине на выборах 1994 года.

"Международные партнеры будут получать от нас все доказательства незаконных действий власти по препятствованию свободным выборам и подкупу избирателей", – подчеркнул Валентин Наливайченко.