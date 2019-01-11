Налог на аннексированное: оккупанты хотят, чтобы украинцы платили за брошенное в Крыму имущество

Оккупационные власти в аннексированном Россией Крыму намерены заставить иностранцев, то есть, украинцев, платить налоги за собственность на полуострове.

Власть аннексированного Крыма намерена применять ограничительные меры к иностранным гражданам (то есть, не гражданам РФ), которые имеют собственность на территории полуострова и которые не платят налоги в бюджет республики.

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Об этом пишут местные СМИ, сообщая итоги встречи так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова с руководителем российской налоговой в Крыму Романом Наздрачевым.

Главный "налоговик" заявил, что в этом году "эта работа будет усилена".

Если иностранное физическое лицо имеет собственность на территории Республики Крым и получает с нее доход, оно обязано уплачивать НДФЛ (налог на прибыль, – ред.) В казну Республики Крым,

– цитируют Наздрачева крымские СМИ.

Аксенов, в свою очередь, предложил отключать от тепла, света и воды объекты недвижимости, которые украинцы оставили, покинув Крым после его оккупации Россией в 2014-м.

К слову, в конце 2018-го в СМИ появилась информация о том, что жена директора НАБУ Артема Сытника продала земельный участок на территории аннексированного Севастополя, а налоги заплатила в бюджет оккупационной власти полуострова.