Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем

В парламенте собираются заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Таким образом стремятся упростить жизнь бизнеса и оптимизировать налогообложение. Соответствующий законопроект рассмотрел профильный комитет и принял его за основу. Что он предлагает – в публикации 24 канала.

Это лишь проект закона. Депутаты на этапе рассмотрения смогут внести свои изменения. Но пока инциаторы закона предлагают следующее.

Зачем нужно менять налогообложение

Действующая модель налогообложения прибыли предприятий имеет ряд недостатков: налог сложно рассчитывать, надо вести учет налоговой амортизации, есть проблемы с накоплением убытков. Еще и агрессивные схемы налогового планирования, используемые отдельными компаниями, позволяют им избегать налогообложения, а добросовестные плательщики получают налоговое давление.

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Большой проблемой, говорят авторы законопроекта, для национальной экономики является высокий уровень износа основных средств (в целом по национальной экономике в 2016 году – 58,1%, а в ведущем ее секторе – обрабатывающей промышленности – 76,4%).

Чтобы высвободить деньги на развитие и модернизацию предприятий и стимулировать экономический рост, и предлагают обложить налогом лишь ту часть прибыли предприятий, которая не идет на расширение или создание производства.

Что это даст:

- упростит ведение бизнеса;

- сократит расходы налогоплательщиков на исполнение налоговой обязанности;

- внедрит эффективные механизмы администрирования (автоматизированный анализ налоговой информации, интеллектуальная проверка с использованием информационных технологий);

- не даст занижать базу налогообложения и уклоняться от налогообложения;

- обеспечит повышение уровня капитализации предприятий и предпринимательской активности – создаст стимул для привлечения инвестиций в экономику Украины и экономического роста.

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Что будут облагать налогом

Объектом налогообложения налогом на выведенный капитал определяются операции по выводу капитала и операции, приравненные к ним.

Операции по выводу капитала:

- выплата дивидендов в пользу неплательщика налога;

- выплата части прибыли государственными некорпоратизированными, казенными или коммунальными предприятиями;

- возврат взносов собственнику корпоративных прав – неплательщику налога (в сумме, превышающей стоимость вклада, осуществленного учредителем и/или собственником в уставный капитал такого юридического лица) и тому подобное.

Операции, приравненные к операциям по выводу капитала:

- проценты, уплаченные нерезидентам-связанным лицам и нерезидентам, зарегистрированным в государствах, являющихся низконалоговыми юрисдикциями;

- выплаты в пределах договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов (в отдельных случаях);

- финансовая помощь, предоставленная плательщиком налога неплательщику налога, которая не подлежит возврату или предоставлена связанному лицу, или предоставлена несвязанному лицу и остается невозвращенной в течение 12 месяцев (кроме отдельных случаев);

- выплата (перевод), что осуществляется в связи с: переводом средств со счетов в украинских банках на счета налогоплательщика, открытые за рубежом;

- погашения обязательств, возникших по договорам, выполнение которых не приводит к зачислению средств на счета налогоплательщиков в банках или получение налогоплательщиком имущества, работ, услуг;

- хозяйственные операции, признанніе контролируемыми по правилам трансфертного ценообразования, если их условия не соответствуют принципу "вытянутой руки", в части доначисленных сумм;

- операции по безвозмездному предоставлению имущества неплательщику налога (кроме отдельных случаев);

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- выплаты, осуществляемые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретение имущества), находящихся за пределами территории Украины, приобретением работ, услуг у неплательщика налога-нерезидента, и/или передача имущества, оказание работ, услуг неплательщику налога-нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не произошли в 360-дневный или иной срок в соответствии с законодательством);

- деньги и/или стоимость имущества, переданные в уставный капитал неплательщика налога;

- деньги и/или стоимость имущества, выплаченные в связи с приобретением товаров, работ и услуг у связанных физических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- выплата роялти в сумах превышение лимита и в других отдельных случаях.

Ставки налога на выведенный капитал:

- 15% – к операциям по выводу капитала;

- 20% – к операциям, приравненным к операциям по выводу капитала (кроме указанных ниже операций облагаются налогом по ставке 5%);

- 5% – к средствам, уплаченным во исполнение долговых обязательств связанным лицам-нерезидентам.

Что еще предлагает законопроект

Создать Реестр плательщиков налога на выведенный капитал, данные которого будут размещаться на веб-сайте Государственной фискальной службы Украины.

Также планируется введение автоматизированного анализа налоговой информации. Для этого при осуществлении с неплательщиком налога операций, являющихся объектом налогообложения, в расчетных документах налогоплательщиком будет указываться код операции. Эта информация по кодам будет предоставляться контролирующим органам для сопоставления с налоговой отчетностью в автоматическом режиме и отображаться вместе с результатами сравнения в электронном кабинете налогоплательщика.

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