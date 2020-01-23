Как платить налог на недвижимость в Украине в 2020 году

Отдельные медиа уже напугали украинцев перспективой получения платежек на уплату налога на недвижимость в несколько тысяч гривен. Да, его действительно надо будет оплатить. Но не все так страшно.

Налог на недвижимость предусмотрен Налоговым кодексом. Его украинцы платят за предыдущий год. То есть, в 2020 году заплатим за 2019-й. Размер налога ежегодно меняется, так как зависит от размера минимальной зарплаты, которая также не фиксирована.

Налог на недвижимость платят и физические, и юридические лица, и нерезиденты (не граждане Украины). Далее говорим о физических лицах, владельцев жилья в Украине.

Читайте также: Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить

За какие "квадраты" надо платить налог на недвижимость

Как разъясняют юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", облагается общая площадь недвижимости, а не жилая. И только "избыточные квадраты".

Определен "льготный метраж", он не облагается:

– квартиры площадью до 60 квадратных метров,

– жилые дома – до 120 "квадратов".

Если в собственности и квартира, и дом, то льготная совокупная площадь – до 180 квадратных метров (например, владельцы дачного дома на 110 "квадратов" плюс квартиры на 60 – налог не будут платить).

Если недвижимость имеет больший метраж – налог нужно заплатить за "излишек". Например, если есть квартира площадью 75 "квадратов", то заплатите налог лишь за 15 (75-60 = 15).

Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 600, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый "налог на роскошь").



Квартиры до 60 квадратных метров не облагаются

Когда нужно заплатить

Платежки от Государственной фискальной службы физическим лицам поступят до 1 июля. Оплатить их нужно в течение 60 дней с момента получения (юридические лица платят его ежеквартально).

Если по каким-то причинам платежка не поступила – лучше обратиться в орган ДФС по месту регистрации, чтобы не получить просрочку оплаты налога.

Как вычислить размер налога

Ставка налога определяется по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин. По закону она не может превышать 1,5 процента размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

Минимальная заработная плата по состоянию на 1 января 2019 года составляла 4173 гривны. Отсюда максимальная ставка налога за 1 "квадрат" составит не более 62,6 гривен.

Читайте также: Какую сумму налога на недвижимость украинцы уплатили с начала года

Ставка налога в Киеве

Киевский городской совет установил ставку налога на недвижимость – 1% от размера минимальной зарплаты. Итак, за квартиру 75 квадратных метров налог для киевлянина составит около 630 гривен (15 "лишних" квадратов умножаем на 42 – 1% от "минималки").



За имение нужно заплатить "налог на роскошь": 25 тысяч гривен

Ставка налога в Львове

Во Львове физические лица за одноквартирный, дачный или садовый дом будут платить 1%, а за квартиру в двух– или многоквартирном доме – 0,5%. Итак, львовянин за квартиру площадью 75 квадратных метров заплатит налога около 310 гривен.

Читайте также: Налоги при Зеленском: что предлагают в команде

Какое наказание за неуплату

За несвоевременную уплату налога на недвижимость предусмотрен штраф – 10% от суммы налогового долга за просрочку до 30 дней. Если больше месяца, тогда штраф – 20% от суммы налога на недвижимость.

Пеню за неуплату автоматически считает система – в зависимости от суммы долга, количества просроченных дней и других факторов. Физическое лицо-предпринимателя за налоговый долг могут лишить свидетельства плательщика единого налога.

Как обжаловать налог

Если в платежке вам насчитали слишком большую сумму налога, а вы не имеете такого метража недвижимости, можно обратиться в налоговый орган по месту регистрации недвижимости. Не забудьте взять с собой все правоустанавливающие документы. В ДФС надо будет написать заявление о проведении сверки площади недвижимости и размера налога.