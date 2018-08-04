Налог на выведенный капитал способен разоблачить реальные доходы предприятий, – Семенуха

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, о котором уже несколько лет говорят эксперты и представители бизнеса, в идеале должна стать стимулом к тому, чтобы деньги, которые сегодня вымываются из страны, начали работать на ее экономику. А бизнес получил дополнительную мотивацию в инвестировании в свое развитие.

Такое мнение в своем видеоблоге "Экономика будущего" выразил нардеп Роман Семенуха.

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По его словам, налог на выведенный капитал нужен именно тем странам, которые развиваются. Ведь на самом деле он выполняет функции не только налога, но и инвестиционного проекта. А в украинском варианте – это инструмент, который выводит из тени реальные доходы предприятий, а учитывая не реформованность фискальной службы, трансформация этого налога также уменьшит административное давление на бизнес.

Правильное распределение расходов и эффективное использование денег – вот ключевые компенсаторные механизмы, которые смогут ликвидировать фискальный разрыв всего за два-три года. Других рычагов не существует,

– сказал Семенуха.

Нардеп утверждает: к примеру, власти могли бы сократить расходы на чиновничий аппарат. Ведь только на содержание Администрации Президента в этом году запланировали почти 2,5 миллиарда гривен. Более 60 миллиардов гривен из налогов украинцев расходуются на финансирование МВД. Экономия только на этих статьях бюджета позволила бы украинцам вести честный бизнес.



Налог на выведенеый капитал, по мнению Семенухи, может стать для Украины спасательным кругом от теневых схем, оффшоров и утечки миллиардов долларов за границу ежегодно. Но сам факт его внедрения, даже с использованием эффективных компенсаторных механизмов, не станет панацеей для экономики.

Без качественного реформирования тех, кто контролирует поступления, невозможно ни увеличить суммы налогов, ни стимулировать тех, кто их платит, платить больше. За четыре года власть так и не смогла сделать реальные изменения в системе налогообложения, а потому введение нового налога без реформы фискальных органов может не дать ощутимого эффекта,

– добавил политик.

Видео полного выпуска "Экономика будущего" за 4 августа 2018