Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать

Некоторые украинцы должны подавать декларацию об имуществе и доходах для того, чтобы уплатить налоги. Однако это делают и для того, чтобы государство предоставило налоговую скидку и вернуло часть денег.

Декларирование доходов и имущества пока не является обязательным для всех граждан. Однако эта процедура с 2020 года является обязательной, если вы получили доход или имущество из списка, который мы приводим ниже. Что нужно декларировать, как это сделать и как из этого можно получить налоговую скидку – в материале 24 канала.

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Что нужно декларировать в 2020 году

В 2020 году украинцы должны задекларировать те доходы и имущество, которые получили в 2019.

Полученные деньги от других физлиц

Украинцы должны декларировать доходы, то есть полученные от других людей деньги, если получили их за:

предоставление в аренду (лизинг) движимого или недвижимого имущества (автомобили, квартиры, дома и т.д.);

(лизинг) движимого или недвижимого имущества (автомобили, квартиры, дома и т.д.); наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства. То есть всех, кроме родителей, родных бабушек и дедушек, супруга, детей и родных сестер и братьев;

имущества не от членов семьи первой и второй степени родства. То есть всех, кроме родителей, родных бабушек и дедушек, супруга, детей и родных сестер и братьев; при нотариальном оформлении наследства, за которое не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Прощены долги

По закону, если вы берете в долг, а его вам списывают, аннулируют или прощают, то вы должны заплатить налоги. Ведь это рассматривают как доход. Списанный долг нужно декларировать при условиях:

сумма превышает 1 043 гривны (это 25% от минимальной зарплаты в 2019 году);

кредитор принял решение списать долг не из-за банкротства;

кредит списали до истечения срока исковой давности.

Доход от продажи

Если вы продаете что-то как физическое лицо, а не предприниматель, то это стоит вспомнить в ежегодной декларации. Это касается:

собственной продукции животноводства , если их сумма совокупно за год превышает 208 тысяч гривен (это 50 "минималок" в 2019 году);

, если их сумма совокупно за год превышает 208 тысяч гривен (это 50 "минималок" в 2019 году); собственной сельскохозяйственной продукции в случае, если размер земельных участков превышает 2 гектара;

продукции в случае, если размер земельных участков превышает 2 гектара; движимого имущества , если это второй автомобиль или другое транспортное средство, которое вы продаете в течение года;

, если это второй автомобиль или другое транспортное средство, которое вы продаете в течение года; недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет.

Другие доходы

Если вы инвестировали в акции или вывели деньги на фондовом рынке, доход с этого придется указать в декларации. Это касается любой инвестиционной деятельности.

Доходы из иностранных источников также подлежат налогообложению. Это не касается обычных денежных переводов.

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Как подавать декларацию

Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись. Прикрепляете ключ и вводите пароль. Выбираете режим "Электронный кабинет для граждан". Выбираете подпункт "Представление декларации об имущественном состоянии и доходах". Создаете декларацию и заполняете соответствующие поля. Сохраняете декларацию, подписываете и отправляете.

Что нужно заполнить в декларации

Тип декларации (отчетная, отчетная новая или уточняющая);

Категория плательщика;

Общая сумма налогооблагаемого дохода;

Уплаченный налог и военный сбор;

Сумма налога и военного сбора, которую надо заплатить по поданной декларации;

Прочие доходы за год, которые не подлежат налогообложению;

Реквизиты для получения денег, если имеете право на налоговую скидку;

Сведения об имуществе, которое предоставляли в аренду (если).

Для наглядного понимания посмотрите видео:

Декларацию можно лично подать в налоговой, но сделайте это после карантина. На этом сайте можно загрузить соответствующую форму. Иметь с собой документы (паспорт и идентификационный код), а также при необходимости приложения, которые свидетельствуют об инвестиционной деятельности, документы на квартиру, которую сдавали в аренду и тому подобное.

Когда нужно подавать декларацию

Ежегодную декларацию нужно подавать до 1 апреля. Однако из-за карантина срок продлили. Теперь украинцы могут задекларировать свои доходы и имущество до 1 июля.

Наказание за непредставление или несвоевременное представление

За непредставление, несвоевременное представление или ложные данные предусмотрен штраф. От 3 до 8 необлагаемых минимумов. В 2020 году это 51-136 гривен. В случае повторного нарушения в течение одного года штраф возрастает до 85-136 гривен.

Штрафы не касаются тех, кто добровольно подает декларацию, то есть с целью получения налоговой скидки.

Как платить налоги

Уплатить налоги с доходов, которые указали в декларации, нужно по двум кодам:

"11010500" – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования;

"11011001" – военный сбор, уплачиваемый по результатам декларирования.

Реквизиты для оплаты можно найти на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Когда нужно уплатить налоги

Уплатить налоги с доходов и имущества, которые указали в декларации, нужно до 1 июля. Однако из-за карантина уплату налогов перенесли до 1 октября.

Как получить налоговую скидку

Декларация это не только о потере денег. Задекларировав свои доходы и имущество, можно получить налоговую скидку и получить возврат части уже уплаченных налогов. Это касается следующих расходов:

уплаченная стоимость обучения за украинца (налогоплательщика или члена семьи первой степени, то есть родителей, супруга/супруги или ребенка) в учебных заведениях;

за украинца (налогоплательщика или члена семьи первой степени, то есть родителей, супруга/супруги или ребенка) в учебных заведениях; часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту;

жилищному кредиту; сумма средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям;

или благотворительных взносов неприбыльным организациям; уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;

платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения; оплата вспомогательных репродуктивных технологий;

технологий; оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;

ребенка, включая уплату государственной пошлины; сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива;

на альтернативные виды топлива; сумма арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица;

платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица; уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья.

Чтобы получить эту налоговую скидку, нужно заполнить онлайн-форму так же и в отдельном разделе заполнить расходы, которые вы совершили с выше перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег. В деталях описали выше.

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Важно, что граждане, которые имеют право на налоговую скидку могут подавать соответствующую декларацию до 31 декабря.