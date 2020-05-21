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Налоговая реформа: Зеленский предоставил правительству ряд предложений

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Зеленський надав уряду низку пропозицій щодо податкової реформи
Зеленський надав уряду низку пропозицій щодо податкової реформи / Пресслужба Офісу Президента

Владимир Зеленский обратился в Кабмин с предложениями по налоговой реформе. Президент просит правительство вместе с экспертами и бизнесом в течение трех месяцев подготовить ряд законодательных изменений.

На ім’я прем’єра Дениса Шмигаля Зеленський скерував відповідний лист, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Що пропонує Зеленський

  • визначити чіткі та зрозумілі правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
  • надати платникам податків достатньо часу для забезпечення збору даних та інформації, які потрібні для декларування відповідних об’єктів оподаткування;
  • зменшити розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення;
  • забезпечити захист даних та інформації, отриманих органами контролю зі звітності про доходи, зокрема, з джерел за межами України, а також даних від компетентних органів іноземних держав;
  • розглянути питання про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення таких даних та інформації;
  • підготувати пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів;
  • забезпечити чіткі правила оподаткування, уніфікувати та зробити зрозумілою термінологію.

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Про напрацювання змін та подання законопроєкту до Ради

  • Ці законодавчі зміни уряд повинен підготувати впродовж 3 місяців. У роботу залучать експертів, бізнес і комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
  • Відповідний законопроєкт потрібно внести на розгляд парламенту до кінця 2020 року.

Зверніть увагу! Рада 16 січня 2020 року ухвалила законопроєкт №1209-1, який спрямований на деофшоризацію. Ним вносять зміни до законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Бизнес Законодательство Налоги Реформы Кабинет Министров Украины
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