13:55
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль

      56 Читати новину українською
      Александр Каленков
      Александр Каленков / 5.ua

      Против изменений в Налоговый кодекс, заложенных в законопроекте 1210, выступили представители горно-металлургической отрасли, экономисты и международные аналитики во время заседания рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

      "Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России. Как результат, они вытеснят нас с европейского рынка. Мы потеряем около 26 млн тонн. А это две трети того, что мы экспортируем", – отметил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

      Если изменения в Налоговый кодекс таки примут, предприятия будут вынуждены останавливать производства из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией. Первым о готовности заморозить работу своего предприятия во время заседания заявил мировой гигант "АрселлорМитал".

      Заместитель директора комбината Владимира Ткаченко заявил: "Если рентные платежи вырастут до 4 раз, мы будем вынуждены остановить работу шахты, рентабельность которой минимальная. Более тысячи рабочих мест для Украины будут потеряны!"

      Дополнительную угрозу на наших производителей имеет также ценовая ситуация на мировых рынках. Поэтому, при утверждении рентных ставок в долгосрочной перспективе следует обязательно учитывать волантильность рынка руды, отметили представители бизнеса.

      Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 1210 затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.

      blog_ava
      Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
      сегодня
      16165
      Теги: Налоговый кодекс Налоги Металлургия Экспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сегодня , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 300
      Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии
      сегодня , 12:40 Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии
      487
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      12 сентября , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      348
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сегодня , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 309
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 11:46 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 894
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук