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      Налоговая усиливает борьбу с контрафактом, – Верланов

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      Сергей Верланов

      Государственная налоговая служба в сотрудничестве с правоохранительными органами и местной властью усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров.

      Так, если в 2018 году с нарушителей правил оборота в бюджет взыскали 197,6 млн грн, то по итогам прошлого года – 290,5 млн грн, то есть на 92,9 млн грн больше.

      Об этом информирует пресс-служба ГНС Украины.

      В частности, в 2019 году за осуществление безлицензионной деятельности общая сумма выписанных штрафов составила 182,3 млн грн. Также налоговая насчитала 22,39 млн грн штрафов за хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога.

      "Вместе с правоохранительными органами, органами местной власти мы уже начали наводить порядок и на рынке топлива, и в сфере оборота алкоголя и табака. И это очень важно не только с точки зрения бюджетных интересов. Ведь те, кто работают вне закона и вне правил, торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим здоровьем и здоровьем наших детей", – заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

      "Детенизация рынка подакцизных товаров – один из главных вызовов для новой налоговой", – подчеркнул руководитель налоговой.

      Кроме того, согласно сообщению, в прошлом году налоговики оштрафовали на 35,28 млн грн нарушителей за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен (3239 установленных случаев нарушений).

      Также в налоговой отметили, что за неполный месяц этого года было установлено 923 случая нарушения законодательства в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

      Напомним, с 13 декабря 2019 года по 8 января 2020 года ГНС взыскала почти 100 млн грн штрафов с физических и юридических лиц, причастных к незаконной продаже, хранению и изготовлению горючего.

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      Теги: Государственная налоговая служба Сергей Верланов
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