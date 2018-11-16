Налоговую службу к деньгам допускать не стоит, – финансовый эксперт

Бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану официально выдали подозрение и обвинили в незаконном обогащении. Продан, уже второй глава ГФС, которого подозревают в коррупционной деятельности. О том, что же представляет собой Государственная фискальная служба и нужен ли этот орган в стране, в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

– Никто из топ-чиновников, которых поймали на злоупотреблениях и взяточничестве, не получил наказания. Пока никто не сел, пока они могут договариваться, пока нет Антикоррупционного суда, никто не будет бояться. Зачем такие люди идут в правоохранительные органы? Чтобы зарабатывать деньги. Если они не смогут этого делать, то эти органы им не будут нужны. Они будут зарабатывать до какого-то момента, пока не потеряют должность.

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– Украине необходима Служба финансовых расследований, которая будет заниматься экономическими преступлениями. Если она будет создана "с нуля", тогда к ней будет доверие. Туда нельзя брать людей, которые работали в СБУ, в полиции и тому подобное. Они принесут с собой свою корпоративную культуру, будут "кошмарить" бизнес. Мы знаем случай с Семочко: он пришел как раз из того департамента, который борется с экономической преступностью.

– Будут разные случаи, но уже не коррупционные, а которые будут касаться бизнеса. Например, когда кто-то уклоняется от налогообложения. Думаю, что там рисков меньше, чем в коррупционных расследованиях. Вот есть дело, и все понимают, что кто-то ворует деньги. И вдруг судья выносит решение, что все свободны. Тогда к нему могут быть вопросы со стороны Антикоррупционного суда, и это уже – замкнутая система.

Налоговая же должна функционировать как сервисная служба. У нас есть безумные уклонения от уплаты налогов. Игровые автоматы, которые есть везде – они легальные и нелегальные одновременно. Ими занимаются одни и те же экономические подразделения. А в нелегальной сфере их владельцы платят намного меньше, чем платили бы в легальной. К сожалению, в государстве нет института, который будет бороться с теневой экономикой. Потому что тот орган, который должен это делать, является его же частью. Налоговой службе следует оставить полномочия аналитики и не допускать к деньгам.

– Если в США к вам пришла налоговая, к вам больше никто не позвонит, потому что вы попали в теневую сторону. Без "кнута", обычно, никто налоги не платит. Это не естественно – любить платить налоги. Но когда есть "кнут", которому можно доверять, тогда все работает. Мы помним случаи, когда приходили к "Новой Почте", или к "ОККО". Все понимают, что к ним приходили за деньгами, и никого не интересует, есть ли там какие-то нарушения. Когда будут приходить люди, к которым не будет подозрения, тогда можно вывести экономику на светлую сторону.

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