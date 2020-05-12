Налоговые каникулы: Минфин изучает, можно ли ввести и не развалить бюджет

Министерство финансов просчитывает риски и вероятные последствия налоговых каникул для бизнеса. В частности, ищут механизм, при котором экономика страны не развалится.

Важно, чтобы при введении налоговых каникул, страна не обанкротилась. Об этом Шмыгаль заявил в ефире телеканала "1+1".

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Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул, сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны,

– сказал Шмыгаль.

Подробностей относительно того, есть ли уже какие-то конкретные наработки и рассматривается ли возможность ввести налоговые каникулы в ближайшее время, Денис Шмыгаль не предоставил.

Какие финансовые облегчения действуют во время карантина

С 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать любые штрафы на период карантина. В период с 1 марта по 30 апреля 2020 года в случае просрочки выплат, банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки. Это так называемые "кредитные каникулы".

Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина, и за несвоевременную оплату коммунальных услуг не будут взимать штрафы.

Какие облегчения действуют во время карантина / Инфографика 24 канала