14:27
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуально
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Налоговые инициативы парламентского большинства вызывают резонанс в обществе

      Актуально 5 Читати новину українською

      Налоговые инициативы парламентского большинства вызывают немалый резонанс в обществе. Изменения в законы принимают в турборежиме и без должного обсуждения со специалистами и представителями промышленных отраслей, жалуются предприниматели.

      Какими могут быть последствия таких изменений для экономики – расскажет глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

      – Турборежим принятия законов уже привел к росту недоверия. Предпринимательская среда не верит сегодняшнему Кабинету министров и большинству. Почему? Потому что обещали одно: обещали не трогать упрощенную систему налогообложения, обещали не портить условия для предпринимательской деятельности, обещали взяться за какие-то большие хищения государственной собственности и т. д. А что же мы имеем в реалиях? В реалиях уже законы, которые будут обдирать в буквальном смысле предпринимателей, уже приняты и на подписи у Президента. Одна надежда, что может он их ветирует. А собственно что касается всех других вопросов, то это пока в свете перспективы. Если это новая эра имени, так сказать, "Слуги народа", то эта новая эра без предпринимателей, без граждан Украины.

      Какова цель Государственной регуляторной службы?

      – Во-первых, я бы хотела сказать, что вообще роль Государственной регуляторной службы, и как я ее понимала, и как я ее исполняла все время – это внутренний оппонент, который дискутирует с министерствами на предмет того, чтобы не дать им сделать много дурости в тех законодательных инициативах, которые они делают. Это можно сделать путем оценки, путем предоставления прогноза влияния тех или иных инициатив на предпринимательскую среду. И собственно вокруг этого всегда шла какая-то дискуссия. И дискуссии были жесткие. И было такое, что у нас были очень большие различия с разными министерствами. Но эта дискуссия в правительствах предыдущих была. В этом правительстве дискуссии внутри вообще нет. Это правительство максимально закрыто. За закрытыми дверями, что они делают, знают только они сами собственно. Ничего не происходит, ни одного совещания.

      – С первого дня существования правительства мы написали несколько существенных обращений. Первое - это в отношении тех налоговых законов, по РРО и кешбеку. Второе – мы обратили внимание, что предыдущее правительство приняло с нарушением закона очередное постановление, мы с вами здесь обсуждали, для так называемых инспекционных посещений Инспекции труда. Оно было принято с нарушением закона.

      – Необходимо отменить это постановление и разработать новое с учетом замечаний. Так вот за этот месяц в правительстве не нашлось времени хотя бы обсудить этот вопрос. Я уже не говорю, принять. Ну хотя бы обсудить. Хотя за это время у них нашлась масса времени сказать о новой эре диджитализации. Ну, извините меня, если предпринимателя штрафуют с утра до ночи, то ему эта ваша диджитализация, знаете, до какого дальнего места. Все это мне напоминает 10-й год. Монобольшинство, голосование по мановению руки, тогда одной, а сейчас – другой.

      – Дискуссиям не место в этой Раде, сказал же им Президент: сидите и жмите. Но это не работа депутата. Работа по принятию решений – это не нажатие кнопочек. Работа по принятию решений – это умственная работа. Так вот ее нет.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      сегодня
      2303
      Теги: Новости Украины Законодательство Налоговый кодекс Актуально
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 98
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 4825
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      206
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1306
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук