Налоговые инициативы парламентского большинства вызывают резонанс в обществе

Налоговые инициативы парламентского большинства вызывают немалый резонанс в обществе. Изменения в законы принимают в турборежиме и без должного обсуждения со специалистами и представителями промышленных отраслей, жалуются предприниматели.

Какими могут быть последствия таких изменений для экономики – расскажет глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

– Турборежим принятия законов уже привел к росту недоверия. Предпринимательская среда не верит сегодняшнему Кабинету министров и большинству. Почему? Потому что обещали одно: обещали не трогать упрощенную систему налогообложения, обещали не портить условия для предпринимательской деятельности, обещали взяться за какие-то большие хищения государственной собственности и т. д. А что же мы имеем в реалиях? В реалиях уже законы, которые будут обдирать в буквальном смысле предпринимателей, уже приняты и на подписи у Президента. Одна надежда, что может он их ветирует. А собственно что касается всех других вопросов, то это пока в свете перспективы. Если это новая эра имени, так сказать, "Слуги народа", то эта новая эра без предпринимателей, без граждан Украины.

Какова цель Государственной регуляторной службы?

– Во-первых, я бы хотела сказать, что вообще роль Государственной регуляторной службы, и как я ее понимала, и как я ее исполняла все время – это внутренний оппонент, который дискутирует с министерствами на предмет того, чтобы не дать им сделать много дурости в тех законодательных инициативах, которые они делают. Это можно сделать путем оценки, путем предоставления прогноза влияния тех или иных инициатив на предпринимательскую среду. И собственно вокруг этого всегда шла какая-то дискуссия. И дискуссии были жесткие. И было такое, что у нас были очень большие различия с разными министерствами. Но эта дискуссия в правительствах предыдущих была. В этом правительстве дискуссии внутри вообще нет. Это правительство максимально закрыто. За закрытыми дверями, что они делают, знают только они сами собственно. Ничего не происходит, ни одного совещания.

– С первого дня существования правительства мы написали несколько существенных обращений. Первое - это в отношении тех налоговых законов, по РРО и кешбеку. Второе – мы обратили внимание, что предыдущее правительство приняло с нарушением закона очередное постановление, мы с вами здесь обсуждали, для так называемых инспекционных посещений Инспекции труда. Оно было принято с нарушением закона.

– Необходимо отменить это постановление и разработать новое с учетом замечаний. Так вот за этот месяц в правительстве не нашлось времени хотя бы обсудить этот вопрос. Я уже не говорю, принять. Ну хотя бы обсудить. Хотя за это время у них нашлась масса времени сказать о новой эре диджитализации. Ну, извините меня, если предпринимателя штрафуют с утра до ночи, то ему эта ваша диджитализация, знаете, до какого дальнего места. Все это мне напоминает 10-й год. Монобольшинство, голосование по мановению руки, тогда одной, а сейчас – другой.

– Дискуссиям не место в этой Раде, сказал же им Президент: сидите и жмите. Но это не работа депутата. Работа по принятию решений – это не нажатие кнопочек. Работа по принятию решений – это умственная работа. Так вот ее нет.

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