Налоговые изменения: сколько будут платить ФЛП в 2020 году
Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП. Изменения вступят в силу с 2020 года.
Изменения связаны с госбюджетом-2020, в котором нардепы и правительство пересмотрели размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, сообщают в ГНС.
Обратите внимание: Гончарук озвучил планы Кабмина относительно ФЛП
Какими будут налоги для ФЛП с 1 января 2020 года
- Физические лица – предприниматели первой группы упрощенной системы налогообложения будут платить 1249,26 гривны ежемесячно (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 гривны единого налога).
- ФОПы на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога).
- Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик. А именно: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.
Также в Налоговой сообщили об изменении с 1 января размера туристического сбора (его платят гостиницы и хостелы). Он вырастет до 23,62 гривны за 1 ночь для туристов из Украины. За иностранцев отелю придется выложить до 236,15 гривны за 1 ночь пребывания. Окончательную сумму сбора определяют местные советы.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене книг учета для ФЛП.
Читайте также: Украинские ФЛП просят не выдумывать для них новые правила, – Милованов
Что известно о новых правилах для ФЛП
- Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.