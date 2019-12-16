Налоговые изменения: сколько будут платить ФЛП в 2020 году

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП. Изменения вступят в силу с 2020 года.

Изменения связаны с госбюджетом-2020, в котором нардепы и правительство пересмотрели размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, сообщают в ГНС.

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Какими будут налоги для ФЛП с 1 января 2020 года

Физические лица – предприниматели первой группы упрощенной системы налогообложения будут платить 1249,26 гривны ежемесячно (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 гривны единого налога).

упрощенной системы налогообложения будут платить 1249,26 гривны ежемесячно (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 гривны единого налога). ФОПы на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога).

упрощенной системы – 1983,66 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога). Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик. А именно: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.

Также в Налоговой сообщили об изменении с 1 января размера туристического сбора (его платят гостиницы и хостелы). Он вырастет до 23,62 гривны за 1 ночь для туристов из Украины. За иностранцев отелю придется выложить до 236,15 гривны за 1 ночь пребывания. Окончательную сумму сбора определяют местные советы.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене книг учета для ФЛП.

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Что известно о новых правилах для ФЛП