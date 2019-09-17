Налоговый хаос: кто стоит за нормами законопроектов 1209 и 1210 и какие будут последствия

Главное, что обсуждает бизнес с начала недели, 16 сентября, – это "сумасшедшие законопроекты" председателя комитета Совета по финансовой, бюджетной и налоговой политики Даниила Гетманцева. Принятие этих законопроектов политически невыгодно Зеленскому. Ряд их норм негативно повлияют на очень большое количество людей.

Говорится, прежде всего, про законопроекты 1209 и 1210. Их проанализировало издание The Page на основе сведений от собственного источника в комитете.

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Например, в проекте "Об использовании регистраторов торговых операций" сказано, что продажу любого подержанного имущества необходимо проводить через кассовый аппарат. Если вы продаете любую свою старую вещь пусть даже через интернет, однако вы обязаны выписать чек и заплатить налоги. Есть там и ряд других странных инициатив.

Нормы эти крайне непопулярные с точки зрения имиджа "Слуги народа" и президента Зеленского. Сложно было бы объяснить, как они вообще оказалась в законопроекте Даниила Гетманцева, назначение которого лоббировал первый вице-спикер Руслан Стефанчук. И на самом деле все сомнительные инициативы, кроме одной, в законопроект попали по инициативе не Гетманцева, а председателя налоговой службы Сергея Верланова.

Фактически и Гетманцев, и косвенно Зеленский выступили лоббистами интересов налоговой. Предложенные ими нормы создают искусственный налоговый хаос и делают правила ведения бизнеса более жесткими. В этой мутной воде решать проблемы за счет коррупции сможет Верланов и его подопечные. Последний уже сейчас очень радуется тому, как он обманул новую власть и буквально использовал ее вслепую,

– рассказал изданию народный депутат от "Слуги народа" на условиях анонимности.

Именно от Верланова будто поступила странная инициатива увеличить налоги на табачную продукцию.

"Инициатором повышения акцизов на табачные изделия, а также на iqos и glo, стал глава налоговой во Львовской области Игорь Кондро. Он якобы является куратором продаж контрафактной продукции. А чем выше акцизы на легальный табак, тем больше контрафакта, – пояснил депутат.

Верланов даже предложил увеличить ренту на добычу природного газа. Последняя инициатива, впрочем, сильно не понравилась Коломойскому. Возможно, ее отменят.

"Странные инициаитивы" принадлежат не только Верланову. Норму об увеличении размеров ренты на руду в законопроект внес заместитель председателя комитета Александр Дубинский. Сначала ее инициировал Игорь Коломойский, который таким образом добивался ослабления позиций главных добытчиков ЖРС (железорудного сырья) в стране – Рината Ахметова, Вадима Новинского, Константина Жеваго.

Скорее всего, разговор с людьми Ахметова и Жеваго в комитете теперь будет идти в таком ключе: обоим скажут, что они получают на своем бизнесе 900 и 600 миллионов долларов прибыли ежегодно, а потом спросят, хватит ли им, скажем, 800 и 500 миллионов? И сократят на эту сумму прибыль за счет поднятия ренты,

– сообщил источник.

Все эти инициативы комитета кажутся особенно пикантными на фоне заработков его головы. Например, Гетманцев, работавший в юридической компании, согласно его декларации получал минимальную заработную плату. А это, с учетом масштаба его деятельности, является удивительным.

"Эти несоответствия, как минимум, вызвали удивление участников комитета. Напряжение между его членами растет и в конце концов может превратиться в открытое противостояние. Гетманцев уже позволял себе повышать голос на своих депутатов, дальше будет только хуже", – подытожил собеседник.