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      Налоговый рай: как специалисты предлагают поменять фискальную систему Украины

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      Как изменить налоги на благо украинцев
      Как изменить налоги на благо украинцев / 24 канал

      Снизить налоги для бизнеса, уменьшить бюджетные расходы и вмешательство государства, разобраться с пенсионным дефицитом – чтобы поднять экономику. Чтобы иметь высокие зарплаты, пенсии и достойное соцобеспечение. Специалисты рассказали о своем видении – как реформировать фискальную систему Украины и этим вывести ее на качественный уровень развития.

      Украинские эксперты всеми силами пытаются помочь правительству создать украинское экономическое чудо – чтобы мы с вами не выпрашивали субсидии и пенсии, а имели достойный уровень доходов, обеспеченную старость и гарантированную социальную помощь государства тем, кто в этом нуждается. Аналитики "Украинского института будущего" разрабатывают экономическую стратегию Украины-2030.

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      Автор раздела о фискальной политике Даниил Монин рассказал 24 каналу о своем видении – как сделать налоги в Украине эффективными и развивающими, а не обременительными и лишними.

      Ключевые изменения

      Задача такая: за 11 лет (с 2019 до 2030) – снизить долю государства в экономике в 2 раза. В 2018 году перераспределение расходов государства составляло 41,5% ВВП. Этот уровень хотят снизить до 20,7% ВВП.

      Но цель – не просто снизить расходы. А превратить Украину в самую привлекательную в мире по инвестиционной привлекательности и ведению бизнеса, пояснил Монин.

      Бюджетные расходы будут сосредоточены на нескольких функциях государства: оборона, безопасность, образование, как главный капитал 21 века, и социальная поддержка (которая будет сокращаться от текущего уровня).

      Стратегия предусматривает переход пенсионной системы на самостоятельное накопление в различных финансовых инструментах. Медицина же перейдет на медицинское страхование. А государство сконцентрируется на скорой и неотложной помощи.

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      Налоговые изменения

      Максимально упростить налоговую систему. Принцип: основные налоги платят граждане, как главные получатели сервиса от государства, а на уровне бизнеса концептуально заложен принцип безналогового предпринимательства.

      Податкова реформа
      Налоги не должны душить бизнес – убеждены реформаторы

      1. Заменить НДС на налог с продаж товаров и услуг физическим лицам – покупателям. По плану это должно произойти в 2026 году.

      2. Запустить налог на выведенный капитал на замену налога на прибыль.

      3. Постепенно легализовать зарплаты путем уменьшения налогов на труд. Прежде всего, снизить ЕСВ за несколько лет с 22% до 0.

      4. Проводить выплаты всем текущим пенсионерам непосредственно из государственного бюджета. Это даст возможность запустить пенсионную реформу и перейти к самостоятельному накоплению пенсий.

      "Хотим приблизить нашу налоговую систему к американской модели, но сделать ее еще более либеральной, поскольку не видим возможностей роста при использовании европейской налоговой системы", – пояснил Монин.

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      Почему сокращение налогов положительно повлияет на экономику

      Основная идея – легализация бизнес-среды. Сейчас обладание властью – это выгодный бизнес. Но сам бизнес зачастую малорентабелен. Его легализация позволит сдержать государственные расходы и даст большую доходность бизнеса – он будет зарабатывать для себя, а не для власти. Затем – сможет больше инвестировать. Ведь бизнес является более активным и гибким компонентом, чем государство. А это позволит увеличивать экономику и стимулировать экономический рост.

      "Наша цель – это 1 триллион долларов ВВП до 2030 года. Она обеспечивается либерализацией и изменением приоритетов. Чем больше размер экономики, тем больше налогов ты собираешь, даже при уменьшении ставок. В этом и заключается постепенная либерализация: формировать увеличенные доходы, капитально снижать ставки и избегать огромных налогов", – пояснил эксперт.

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      Что будет без налоговой реформы

      По экономическим показателям эксперты прогнозируют рост долларовой экономики к 2030 году в 2,2 раза: 290 миллиардов долларов в экономике Украины будет в 2030 году (в 2018 – 130 миллиардов). Курс гривны к 2030 году – 60 гривен за доллар. Если ничего не менять, то Пенсионный фонд станет бездефицитным примерно в 2029-2030 годах. При этом государство сократит свои расходы на пенсии с 10% до 7,5% ВВП. А в долларах же расходы на пенсии возрастут с 13 до 22 миллиардов.


      Если налоги не реформировать – нашей экономике не позавидуешь

      Шансы на воплощение реформы

      Действующая система власти заинтересована в укреплении ренты: они зарабатывают на власти, а мы у них "на крючке". Но текущий выборный процесс дает новые возможности. "Поэтому мы спешили закончить свою работу до появления окна возможностей, чтобы можно было говорить о новых веяниях, новых идеях и с Президентом, и с официальными политическими силами, которые могут быть", – уточнил Монин.

      Эксперт отметил, что базовый вариант, подготовленный экспертами, может отличаться от конечного. Но это нормально. Если двигаться медленнее – будет меньше рисков в продвижении реформ. Важно дать направление и показать, что либерализация возможна. И при достижении определенных параметров – это рост экономики. Хотя нельзя гарантировать ее рост на 10% или более. Это только то, чего бы хотелось.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Бюджет Реформы Налоги
      Источник: 24 канал
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